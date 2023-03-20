Штаты приветствуют любые инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, отметил государственный секретарь.

Если мирный план Китая не будет предусматривать вывод из Украины российских войск, он направлен на затягивание времени и не является конструктивным.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя визит лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву.

По словам Блинкена, тот факт, что лидер Китая посещает Россию через несколько дней после того, как Международной уголовный суд выдал ордер на арест Путина, свидетельствует, "что Китай не чувствует необходимости привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине".

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Блинкен считает, что лидер Китая использует визит в Россию, чтобы призвать президента РФ Владимира Путина прекратить огонь в рамках "мирного предложения" официального Пекина.

"Соединенные Штаты приветствуют любые инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Предложение Китая содержит элементы, которые мы давно поддерживаем, включая обеспечение ядерной безопасности, разрешение гуманитарного кризиса, защиту гражданского населения... фундаментальным элементом любого плана в Украине для достижения справедливого и прочного мира должна быть поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Любой план, который не отдает приоритет этому важному принципу, является в лучшем случае тактикой промедления или направлен на содействие несправедливому результату, что не является конструктивной дипломатией", - заявил Блинкен.

Он призвал страны мира не позволить ввести себя в заблуждение "любым тактическим шагом России, который поддержит Китай или другая страна, чтобы заморозить войну на собственных условиях".

"Призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывода российских войск с территории Украины, фактически поддерживает ратификацию российского завоевания. Это признало бы попытки России силой захватить суверенные соседние территории. Это позволило бы России продолжить свои действия в Украине, а прекращение огня сейчас, без длительного решения, позволило бы президенту Путину передохнуть и перенастроить свои войска, чтобы потом возобновить войну в более выгодное для России время", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен также напомнил, что Украина уже предложила формулу мира, которую считает справедливой.

Визит Си Цзиньпина в Москву - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Си Цзиньпин использует влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить агрессивную войну против Украины.

Правительство Великобритании призвало лидера КНР повлиять на президента РФ в вопросе прекращения бомбардировок украинских городов.

Вместе с тем координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил в комментарии телеканалу CNN, что Соединенные Штаты Америки не поддержат любые совместные призывы Си Цзиньпина и Путина о прекращении огня, поскольку установление перемирия пока будет предусматривать сохранение за Россией захваченных украинских территорий.

По его словам, в отношениях Китая и РФ нет сильного доверия, но они находят общие причины для противодействия Западу и американскому лидерству. Кирби добавил, что не видел ни одного подтверждения информации о запланированном телефонном разговоре Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, но одобряет такое общение.

В то же время на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В пресс-релизе не сказано, что Россия является агрессором, а Украина - жертвой агрессивной войны. В релизе также не упоминается, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий таким образом, чтобы все "проявляли сдержанность" и предотвращали углубление кризиса или его выход из-под контроля.

Китай подчеркивает, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину, работать в этом направлении и как можно быстрее возобновить прямой диалог с целью постепенной деэскалации ситуации и в конечном итоге для достижения всестороннего режима прекращения огня". Также Китай выступает против санкций в отношении РФ.

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