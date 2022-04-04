Страна-агрессор цинично заявила, что Бучанскую резню совершили не военные РФ, а "неонацисты".

Российская Федерация обратилась к руководству Организации Объединенных Наций с целью экстренного созыва Совета безопасности за снимки военных преступлений в Буче Киевской области, которые разлетелись по всему миру. В РФ цинично обвинили в убийствах мирных украинцев "неонацистские группировки".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Кремль ожидает, что Совбез ООН рассмотрит Бучанскую резню в понедельник, 4 апреля.

В то же время пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сделала очередное циничное заявление, назвав зверства россиян в Буче - "провокацией, направленной на срыв дипломатических переговоров".

"В связи с ужасной провокацией украинских праворадикалов в Буче Россия требует проведения заседания СБ ООН уже завтра", – отмечается в официальных источниках страны-агрессора.

В этом же направлении работает кремлевская пропаганда, которая распространяет информацию о том, Буча "подверглась обстрелу ВСУ после отвода российских войск". Россияне заявляют, что "в США это замалчивают". Как сообщает ТАСС об этом, в частности, заявил посол РФ Анатолий Антонов.

Отметим, что абсурдный шаг РФ раскритиковала экс-посол США в ООН Саманта Пауэр. Она назвала это попыткой симулировать возмущение".

"Россия опирается на сценарий, который она использовала для Крыма и Алеппо: вынуждена защищать то, что не может быть оправдано (здесь зверства в Буче), она созывает заседание Совета безопасности ООН, чтобы симулировать возмущение и призвать к ответу. Никто на это не поведется", - написала она в Twitter.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.