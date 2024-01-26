В этом году ЕС сможет оказать финансовую помощь примерно на уровне 2023 года.

Предварительно все 27 стран-членов Евросоюза согласились на 4-летнюю программу поддержки Украины в 50 млрд евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки на 50 млрд евро Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", - написал он в Telegram.

По информации премьера, Украина рассчитывает, что в этом году ЕС сможет оказать финансовую помощь примерно на уровне 2023 года.

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"Для покрытия дефицита украинского бюджета для нас важно привлечь от Евросоюза около 18 млрд евро", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, отметил он, 11,8 млрд долларов бюджетной поддержки в этом году планирует оказать администрация президента США Джо Байдена.

"Полагаемся на положительное решение американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", - добавил Шмыгаль.

Что известно о позиции Венгрии

Вместе с тем Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС пишет, что одобрение пакета все еще осложняет позиция Венгрии, которая среди прочего предлагает ежегодно выделять средства Украине единогласным решением членов ЕС.

"Переговоры становятся немного сложнее ... позиция Венгрии на самом деле не была гибкой по этому поводу", – сказал чиновник ЕС на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что среди других стран-членов ЕС, которые хотят оказать больше помощи Украине, растет уровень разочарования Венгрией. Он также отметил, что некоторые идеи, предложенные Орбаном, такие как ежегодное единодушное одобрение помощи Украине, были неприемлемыми для других членов ЕС.

"Ни одно государство-член ЕС не хочет оказаться в ситуации, когда для отправки помощи Украине придется проходить через единогласные решения", - сказал собеседник.

Помощь Украине от ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза. На саммите 1 февраля лидеры ЕС снова попытаются достичь соглашения по пакету помощи Украине.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

Сегодня Politico со ссылкой на европейского чиновника написало, что ЕС готовит "ядерный вариант" наказания Венгрии за блокирование денег Украине. Как пишет издание, это может произойти, если ЕС применит так называемую статью 7 – самую серьезную политическую санкцию против страны-члена, которая предусматривает приостановление ее права голоса при принятии решений ЕС.

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