ЕС уверен, что сделка может быть заключена в ближайшие пару недель.

Венгрия дала понять Евросоюзу, что готова снять свое вето на предоставление Украине 50 миллиардов евро от Европейского союза. Как пишет Politico, по словам дипломатов и чиновников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все ближе к тому, чтобы согласиться на компромисс по использованию денег из бюджета блока.

"Хотя до сих пор нет согласия по поводу того, какие уступки ЕС может предложить Венгрии взамен и на что она может согласиться, ЕС теперь уверен, что сделка может быть заключена в ближайшие пару недель", - пишет издание.

Одна из причин этого - убеждение в брюссельских кругах, что венгерский премьер-министр исчерпал свои возможности, когда речь заходит о шантаже Евросоюза.

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Он часто пытался поставить поддержку ЕС в зависимость от того, что блок разморозит деньги, удержанные из-за нарушения Венгрией демократических принципов. И хотя в Брюсселе проявили готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство национальных столиц отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на ежегодные транши, требующие единогласного одобрения каждый год. С практической точки зрения, это дало бы Орбану возможность блокировать финансирование Украины со стороны ЕС каждый год - или добиваться от Брюсселя уступок для снятия вето.

"Очень маловероятно, что государства-члены примут решение, которое даст Венгрии возможность для регулярного шантажа", - сказал один из дипломатов.

Еще одна идея, которая муссируется, чтобы "подсластить пилюлю" для Орбана, предполагает среднесрочный пересмотр финансирования в 2025 году. Но этот вариант, предложенный Венгрией несколько месяцев назад, также считается неприемлемым среди самых сильных сторонников Киева.

"Это создаст хаос, если через 12 месяцев мы снова соберемся и единогласно решим, продлевать ли Украине финансирование", - сказал один из еввропейских чиновников.

Один из чиновников ЕС отметил, что потенциальный компромисс может заключаться в том, что исполнительная власть ЕС возместит Венгрии процентную ставку по выплатам денежных средств, полученных после пандемии.

Комиссия также рассматривает возможность введения "экстренного тормоза", который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задержать выплаты и перенести обсуждение на саммите лидеров ЕС. Однако этот вариант не позволит ни одному государству-члену наложить вето на выплаты.

По общему мнению, любой окончательный компромисс должен включать некоторые уступки Венгрии - достаточно, чтобы Орбан мог заявить о своей победе у себя дома.

Два дипломата отметили, что второе вето на финансирование Украины побудит столицы ЕС прибегнуть к так называемой процедуре статьи 7, чтобы приостановить право голоса Венгрии в Европейском совете.

Позиция Венгрии в ЕС

Как сообщал УНИАН, среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее СМИ писали, что большинство политических групп в Европейском парламенте хотят провести расследование решения Европейской комиссии о размораживании средств, выделяемых Венгрии, а затем подать иск в высший суд ЕС и вынести вотум недоверия, а также лишить Венгрию права голоса.

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