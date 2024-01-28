С самого начала нападения РФ на Украину Венгрия не скрывала своих антиукраинских настроений. С подачи венгерского премьер-министра Виктора Орбана были задержаны переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Именно он тормозил предоставление помощи Киеву и публично высказывал сомнения в спосоности победить РФ.
В связи с этим так много внимания уделяется встрече министров иностранных дел Венгрии и Украины, намеченной на 29 января, пишет CNN. Хотя тема переговоров не раскрывается, западные чиновники надеются, что это поможет снять венгерское вето на выделение очередной помощи Киеву на сумму 50 млрд евро.
В конце прошлого года Орбан объяснил вето тем, что, по его мнению, неправильно, когда деньги из бюджета ЕС уходят за его пределы.
Но западные критики отметили, что Орбан очень близок с российским президентом Владимиром Путиным. Многие западные чиновники и вовсе считают его марионеткой Кремля, которая за счет украинского вопроса выторговывает себе уступки со стороны ЕС.
Хотя, стоит напомнить, что венгерские власти еще до войны в Украине стали для ЕС неудобными за счет внутренних разногласий. А война еще сильнее обострила эти разногласия, граничащие с конфликтом.
Издание перечислило те пункты, по которым у Венгрии проблемы с ЕС:
- Эта страна срывала усилия Европы и США по поддержке Украины;
- Орбан затягивал санкции ЕС против России;
- Затягивал поставки оружия и финансовой помощи Украине;
- Играл препятствующую роль в стремлении Киева вступить в ЕС и НАТО;
- Стал серьезным препятствием на пути к вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.
Последний пункт особо красноречив, поскольку расширение НАТО является ключевым недовольством Путина. Орбан уже намекнул, что в венгерском законодательстве не существует четкого графика того, когда будет в парламенте страны ратификация заявки Швеции.
Однако, в настоящее время самым актуальным является выделение Украине помощи от ЕС в размере 50 млрд евро. Поэтому лидеры ЕС соберутся снова 1 февраля, чтобы еще раз попытаться решить этот вопрос.
В преддверии встречи министров иностранных дел двух стран в понедельник, западные чиновники сообщили изданию, что даже небольшое закулисное указание на то, что нужно сделать, чтобы Венгрия отказалась от вето, было бы огромной победой. Но также они готовятся и к обратному исходу - к дальнейшим истерикам Орбана, которые замедлят поддержку Украины.
"Это правда, что многое зависит от шоу с венграми. Чаще всего они сдаются в конце. Но они постоянно блокируют важные действия по поддержке Украины", - прокомментировал ситуацию представитель немецкого МИДа.
"Украинцам больше, чем когда-либо, нужна ясность относительно того, какую поддержку они получат от Запада, особенно в год президентских выборов в США", - заключило издание.
Помощь Украине от ЕС
В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро. На саммите 1 февраля лидеры ЕС снова попытаются достичь соглашения по пакету помощи Украине.
Предварительно все 27 стран-членов Евросоюза согласились на 4-летнюю программу поддержки Украины в 50 млрд евро.