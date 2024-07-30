Испанский регулятор заявил о злоупотреблении доминирующим положением на рынке страны в течение последних пяти лет.

Антимонопольный орган Испании оштрафовал группу онлайн-бронирования Booking.com на 413,2 миллиона евро (448 миллионов долларов). Причина – злоупотребление доминирующим положением на рынке страны в течение последних пяти лет, пишет Reuters.

Регулятор CNMC заявил во вторник, 30 июля, что накладывает два штрафа в размере 206,6 миллиона евро каждый на подразделение Booking Holdings (BKNG.O), зарегистрированное на бирже Нью-Йорка. Отмечается, что с 2019 года сервис использовал свою долю рынка в 70-90%, чтобы навязывать несправедливые условия для отелей и ограничивать конкуренцию со стороны других провайдеров.

В компании заявили, что намерены обжаловать штрафы, поскольку категорически не согласны с "результатами расследования CNMC". Booking Holdings считает, что этот вопрос следует обсуждать по закону Европейского Союза о цифровых рынках. По словам CNMC, группа может обжаловать штрафы в высоком суде Испании.

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Производство было начато на основе двух жалоб, поданных Испанской ассоциацией менеджеров отелей (AEDH) и Мадридской ассоциацией гостиничного бизнеса в 2021 году. CNMC заявил, что сайт бронирования запрещает отелям предлагать более низкие цены на своих сайтах, чем на Booking.com, и в одностороннем порядке накладывает скидки на номера без консультации с отелями. По словам CNMC, сервис также заставляет испанские отели подавать в суд в Нидерландах в случае конфликта.

По данным Euractiv, это рекордный штраф в размере 413 миллионов евро.

Booking – последние новости

Ранее УНИАН писал, что система Интернет-бронирования Booking.com перестала принимать белорусские банковские карты для оплаты своих услуг. Жители Беларуси жалуются, что не могут забронировать жилье в разных странах мира.

В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину система интернет-бронирования отелей Booking.com перестала работать в РФ. В то же время сервис предложил специальные тарифы для украинцев, которые были вынуждены выехать за границу, спасаясь от войны в Украине.

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