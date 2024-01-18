Жители Беларуси жалуются, что не могут забронировать жилье в разных странах мира.

Система интернет-бронирования Booking.com перестала принимать беларуские банковские карты для оплаты своих услуг.

Как рассказала в Instagram один из беларуских турагентов, с этой проблемой она впервые столкнулась несколько дней назад при попытке зарезервировать в Италии жилье для туристов из Минска. В частности, женщина утверждает, что перепробовала карты разных финансовых учреждений. Оплатить бронь удалось лишь картами "МТБ", "BSB-банка" и "Альфа-банка", однако сейчас оплата через них уже не проходит.

По словам турагента, проблема - в переходе Booking.com на американскую платежную систему Stripe.

Видео дня

В комментариях под постом жители Беларуси оставляют разные комментарии. Один из пользователей написал, что бронировал апартаменты в Польше – оплата изначально прошла через "Белагропромбанк", но через какое-то время произошла отмена платежа, и деньги вернулись на карту. Некоторые пишут, что два-три дня назад оплатили бронь в Стамбуле и Тбилиси картами белорусских банков, в частности, "Приорбанка" и "Беларусбанка". Но вполне возможно: через какое-то время "всплывет" неудачный платеж.

"Скажите, может, появилась ясность, как оплатить? Я пробую двумя картами приора (мастером и визой) в Литве и в Италии. Везде ошибка (оплата не принимается – УНИАН)", — написал один из туристов.

Booking.com: что нужно знать

Это система интернет-бронирования жилья (гостиницы, хостела), основанная в Амстердаме в 1996 году. На вебсайте размещено более 28 миллионов объектов в 226 странах и территориях мира. В сутки бронируется 1,5 миллиона комнат. Сервис доступен на 43 языках.

В марте 2022 года, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, Booking перестал отображать отели и хостелы, находящиеся в России и Беларуси. На сайте сервиса нельзя искать и бронировать жилье в российских и беларуских городах. В то же время поиск гостиниц в других странах для жителей РФ и РБ оставался доступен.

Вас также могут заинтересовать новости: