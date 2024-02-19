Штраф будет объявлен в начале марта.

Европейский Союз собирается оштрафовать американскую корпорацию Apple (AAPL.O) за вероятные нарушения законодательства ЕС о конкуренции.

Сумма штрафных санкций против технологического гиганта составит около 500 миллионов евро (539 миллионов долларов), пишет Reuters со ссылкой на Financial Times.

Ожидается, что штраф будет объявлен в начале следующего месяца.

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Отмечается, что в прошлом году Европейская комиссия обвинила Apple в искажении конкуренции на рынке потоковой передачи музыки из-за правил App Store, которые не позволяют разработчикам информировать пользователей о других, более бюджетных, вариантах покупки.

Штрафы Apple

В 2022 году власти Нидерландов оштрафовала Apple на 5 млн евро за то, что она мешает разработчикам приложений для знакомств использовать альтернативные способы оплаты в обход механизмов App Store.

Стоит отметить, что Apple пополнила бюджет России на 1,18 млрд рублей (около $13 млн), уплатив антимонопольный штраф. Для американского техногиганта этот штраф стал вторым масштабным за год. Apple запретила разработчикам приложений iOS информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

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