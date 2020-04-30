Британскому ветерану, собравшему рекордную сумму денег для врачей, исполняется 100 лет (фоторепортаж)

Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.

Ветерану второй мировой войны Тому Муру сегодня исполняется 100 лет. Отставной офицер британской армии прославился на всю страну и за ее пределами, благодаря своему поступку.

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В частности, бывший военный собрал рекордные 28 млн фунтов для Национальной службы здоровья, которая борется с пандемией коронавируса. Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.

Сначала ветеран намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов на своей странице JustGiving, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Его поступок растрогал многих и после того, как пожертвования превысили 18 млн фунтов, на сайте появилась петиция о посвящении ветерана в рыцари. Представитель британского правительства заявил, что премьер Борис Джонсон "наверняка будет искать способы отметить Тома Мура за его героические усилия".

Сама история начиналась с того, что Том Мур ходил по 25-метровом двору своей семьи в Бедфордшире. Он поклялся продолжать это делать до тех пор, пока будут поступать пожертвования.

А 26 апреля стало известно, что Том Мур совместно с певцом Майклом Боллом и сотрудниками национальной службы здравоохранения Великобритании записали кавер-версию песни You'll Never Walk Alone. Этот кавер стал наиболее продаваемым синглом в Великобритании на этой неделе, а Мур стал старейшим исполнителем в истории, который занимал первое место в чарте страны.

Песню записали, чтобы отпраздновать окончание благотворительного марафона Мура по сбору средств для британских врачей.