99-летний британский ветеран собрал более 8 миллионов евро на помощь медикам

Мужчина хотел собрать средства в знак благодарности персоналу Национальной службы здравоохранения, который заботился о нем, когда он лечился от рака и восстанавливался после перелома.

99-летний ветеран войны, отставной капитан Том Мур собрал более 7 млн фунтов стерлингов (более 8 млн евро) на поддержку Национальной службы здоровья Великобритании во время коронавирусного кризиса.

Отставной армейский капитан Том Мур, который использует специальную рамку для передвижения с того времени как сломал бедро, поставил себе цель пройти 25 м вокруг своего двора 100 раз до своего 100-летия в конце этого месяца, сообщает BBC.

Мужчина хотел собрать средства в знак благодарности персоналу Национальной службы здравоохранения, который заботился о нем, когда он лечился от рака и восстанавливался после перелома.

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Сначала он намеревался собрать таким образом тысячу фунтов, однако его поступок настолько поразил людей, что пожертвования сделали сотни тысяч людей.

Сбор средств начался на прошлой неделе, и свои пожертвования сделали более 345 тысяч человек со всего мира.

"Каждый пенни, который мы получили, они (Национальная служба здоровья) заслужили" - сказал Мур, когда сумма пожертвований превысила 5 млн фунтов.

Сейчас ветеран не собирается останавливаться, хотя и ожидает достичь цели в 100 кругов на дворе в четверг утром.

Как сообщал ранее УНИАН, в Иране 103-летняя женщина вылечилась после заражения новым коронавирусом за неделю пребывания на лечении.

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