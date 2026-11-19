Правила экспортного контроля в КНР становятся более строгими.

Китай изменил меры экспортного контроля в отношении компонентов для дронов. 18 ноября вступили в силу новые правила, ограничивающие экспорт двигателей, которые Россия закупает для производства, в частности, реактивных ударных беспилотников. Об этом в сети Х сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Также он отметил, что некоторые компоненты, продажу которых за рубеж ограничил Китай, Украина обнаруживала не только в российских дронах "Шахед", но и в ракетах и разведывательных БПЛА.

Речь идет о реактивных двигателях с тягой от 400 Н и других двигателях для БПЛА мощностью свыше 16 кВт. Именно их Россия использует в реактивных БПЛА "Шахед". Также ограничения касаются радиомодулей для БПЛА мощностью от 30 дБм или таких, которые управляют более чем 10 дронами. Еще ограничена продажа мощных бесщеточных двигателей и регуляторов скорости.

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Однако по-прежнему можно покупать и вывозить из Китая антенны противопомеховой защиты CRPA – такие устанавливают на "Герань-2" с китайскими платами. А также навигационные модули, антенны HARXON, камеры на карданных подвесах и сервоприводы – всё это находят на сбитых "Герань-4".

Таким образом, Китай лишь частично ограничил экспорт критически важных компонентов, необходимых России для производства своих дронов.

"Охвачена лишь часть того, что имеет значение для российского оружия, но это уже начало. Мы обнародовали подробную информацию об этих компонентах и их китайских производителях и рассчитываем на строгий контроль за экспортом этих товаров", – написал Власюк.

Экспорт компонентов для оружия из Китая

Напомним, что и Россия, и Украина закупают значительную часть компонентов для производства беспилотников в Китае – об этом свидетельствуют данные таможенного контроля, проанализированные журналистами. В частности, Россия закупает значительное количество литий-ионных батарей, которые могут использоваться для производства дронов. Также там производят и продают заказчикам в России и Украине гироскопические датчики для беспилотников.

При этом экспортный контроль над технологиями двойного назначения начал ужесточаться с 2024 года.

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