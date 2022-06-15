Поскольку допускается ввоз товаров по уже действующим контрактам, заключенным до введения санкций, компании подделывают сроки заключения и действия договоров.

На фоне продолжающегося военного вторжения российских войск на территорию Украины Служба государственных доходов Латвии выявила более 400 попыток обойти санкции, введенные против РФ и Беларуси.

Об этом сообщила генеральный директор СГД Иева Яунземе, сообщает Delfi.

Как сообщает издание, попытки обхода санкций касаются подсанкционных товаров, импорт которых в Латвию запрещен.

Как отметила Яунземе, поскольку допускается ввоз товаров по уже действующим контрактам, заключенным до введения санкций, компании подделывают сроки заключения и действия договоров.

По выявленным случаям открыты более 10 уголовных производств.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступала Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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