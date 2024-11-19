Министр обороны обещает поддерживать страну столько, сколько потребуется.

В тысячный день полномасштабной войны в Украине Великобритания объявила о новом вкладе в поддержку обороны страны.

Как сообщают в Министерстве обороны, 19 ноября правительство согласовало выделение 7,5 миллионов фунтов стерлингов (почти 9,5 миллионов долларов) на новые ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Деньги будут инвестированы через коалицию дронов, которую возглавляют Великобритания и Латвия.

Министр обороны Джон Хили сообщил, что они уже подготовили в рамках операции Интерфлекс более 50 тысяч украинских новобранцев. По его словам, оборона Великобритании начинается в Украине:

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"Через 1000 дней после того, как Путин начал полномасштабное вторжение, наша преданность Украине остается железной. Президент Зеленский и украинский народ будут иметь нашу полную поддержку столько времени, сколько потребуется".

Отмечается, что коалиция дронов получит дополнительные 16 миллионов фунтов стерлингов от Германии (10 миллионов), Канады (3 миллиона) и Люксембурга (3 миллиона). Ее общий фонд сейчас составляет 67 миллионов фунтов стерлингов, 15 из которых - от Великобритании.

Помощь Украине от Британии

В Минобороны сообщают, что сейчас ее расходы на военную поддержку страны находятся на самом высоком уровне с начала полномасштабной войны - 3 миллиарда фунтов стерлингов в этом году и 2,3 миллиарда от доходов от замороженных активов РФ.

Ранее премьер-министр Кир Стармер объявил, что они выделят 120 миллионов фунтов стерлингов для Военно-морских сил Украины. На эти деньги должны закупить надводные и морские дроны.

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