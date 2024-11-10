Правительство Великобритании обязано еще более решительно поддерживать Украину на фоне опасений, что будущий президент США Дональд Трамп может подтолкнуть Киев к отказу от временно оккупированных Россией территорий. Об этом в интервью Би-Би-Си сказал министр финансов Королевства Даррен Джонс.
По его словам, Украина должна иметь возможность восстановить свою страну в том виде, в котором она была раньше, и "не должно быть элемента уступки незаконному вторжению со стороны России.
Он добавил, что не будет комментировать "гипотетические сценарии" политики будущей администрации США, впрочем, отметил, что "наша приверженность Украине как стране здесь, в Великобритании, является решительной".
"Мы продолжаем поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов ежегодно и поддержкой со стороны наших вооруженных сил в соответствии с нашими обязательствами перед НАТО", - сказал британский чиновник.
Помощь Великобритании Украине - последние новости
Великобритания остановила поставки ракет, отношения Киева и Лондона ухудшились. Об этом на днях написало издание The Guardian. По данным журналистов, новое правительство Британии оказалось не столь решительным в поддержке Украины, как его предшественники.
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