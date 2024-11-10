По словам Даррена Джонса, Лондон будет продолжать "поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов ежегодно".

Правительство Великобритании обязано еще более решительно поддерживать Украину на фоне опасений, что будущий президент США Дональд Трамп может подтолкнуть Киев к отказу от временно оккупированных Россией территорий. Об этом в интервью Би-Би-Си сказал министр финансов Королевства Даррен Джонс.

По его словам, Украина должна иметь возможность восстановить свою страну в том виде, в котором она была раньше, и "не должно быть элемента уступки незаконному вторжению со стороны России.

Он добавил, что не будет комментировать "гипотетические сценарии" политики будущей администрации США, впрочем, отметил, что "наша приверженность Украине как стране здесь, в Великобритании, является решительной".

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"Мы продолжаем поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов ежегодно и поддержкой со стороны наших вооруженных сил в соответствии с нашими обязательствами перед НАТО", - сказал британский чиновник.

Помощь Великобритании Украине - последние новости

Великобритания остановила поставки ракет, отношения Киева и Лондона ухудшились. Об этом на днях написало издание The Guardian. По данным журналистов, новое правительство Британии оказалось не столь решительным в поддержке Украины, как его предшественники.

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