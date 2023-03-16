40% населения союза считает, что Кремль стал слабее, чем был год назад.

Российская Федерация воспринимается большинством европейцев как соперник на международной арене. Как сообщается в отчете Европейского совета, две трети граждан ЕС видит врага в лице России.

Всего в этом опросе приняли участие 14 439 человек из 10 стран Европейского союза: Дания, Эстония, Польша, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Португалия, Италия и Румыния. Оно происходило в январе текущего года.

Наибольший показатель "соперничества России" имеет Дания – 82%, далее следуют Эстония и Польша (по 79%). Меньше всего среди опрошенных стран считают Россию соперником в Румынии - 44%.

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Кроме этого 40% населения считают, что РФ стала слабее, чем была до начала полномасштабного вторжения.

Также большинство опрошенных выбрало вариант, что ЕС стал более прочным за прошлый год. Только в Италии с этим утверждением не согласились - там преобладает негатив относительно состояния Союза.

По данным авторов отчета и по совместительству политологов Ивана Крастева и Марка Леонарда этот опрос показал, что Европа поделилась на три блока относительно войны в Украине. В первый входят те, кто решительно поддерживают Украину - так называемые "северные и восточные ястребы" (Эстония, Польша, Дания и Великобритания). Ко второму - "неоднозначное Запад", которое не уверен, что как действовать дальше (Франция, Германия, Испания и Португалия). К третьему - "слабые южные звенья", которые хотят поскорее завершить войну (Италия и Румыния).

Зарубежные социологические опросы, связанные с Россией

Россияне ненавидят американцев больше, чем кого-либо, в том числе и украинцев (73%). Результаты ненависти к украинцам и гражданам ЕС почти одинакова – 69-70% опрошенных.

К россиянам положительно относятся лишь 9% американцев - за прошлый год этот показатель упал на 6%. Абсолютное большинство жителей США относятся к гражданам России "очень негативно".

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