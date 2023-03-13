В отличие от негативного мнения о России, американцы в основном положительно относятся к Украине.

И без того негативное мнение американцев о России за последний год еще больше усилилось. Количество жителей США, положительно относящихся к РФ упало с 15% год назад до нынешних 9%.

Об этом гласят результаты последнего социологического исследования, опубликованные компанией Gallup. Нынешнее значение для России - самое низкое за все время подобных исследований с 1989 года.

Опрос, проведенный Gallup в 2023 году, показал, что 90% американцев отрицательно относятся к России, в том числе 59% - "очень негативно". В прошлом году очень неблагоприятно относились к России 42%, а в 2021-м - 36%. До 2020 г. крайне негативно к России относились не более 32%.

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Эксперты отмечают, что мнение американцев о России не всегда было негативным. В конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда холодная война подходила к концу, большинство в США положительно относились к Советскому Союзу, а затем и к России на фоне расширения сотрудничества между державами. Затем последовали волны подъемов и спадов, но отношение в основном оставалось положительным выше 50% к 2012 году.

Положительный рейтинг американцев в отношении России упал до 24% в 2015 году после аннексии Крыма и до 15% в прошлом году, когда Россия еще только готовилась к полномасштабному вторжению в Украину.

Отношение к Украине в США

В отличие от их негативного мнения о России, американцы в основном положительно относятся к Украине. 68% жителей США положительно относятся к Украине, что на 6 процентных пунктов больше, чем год назад, и на 11 пунктов выше, чем в 2020 году.

Предыдущий максимум позитивного отношения составил 67%, он был зафиксирован в 2005 году вскоре после победы Оранжевой революции.

Со временем американцы стали ближе узнавать Украину, и процент не имеющих мнения снизился с 15% в 2005 году до 2% сегодня.

В настоящее время 23% американцев имеют "очень положительное" мнение об Украине, что более чем вдвое больше, чем в прошлом году (9%).

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса независимого "Левада-центра", среди граждан РФ преобладают негативные оценки в отношении США, Европейского Союза и Украины. Положительно россияне оценивают только Китай, Индию и Турцию.

Как свидетельствуют результаты глобального мониторингового опроса Morning Consult, вторжение России в Украину нанесло ущерб мировой репутации Москвы, а большинство стран сохраняют более позитивное отношение к Украине. Симпатии к России, как правило, выше в таких странах "глобального Юга", как Бразилия и Мексика, чем в крупных европейских странах, США и Японии. Мексика стала единственной страной в выборке, которая имеет чистый положительный рейтинг России.

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