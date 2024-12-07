Большинство американцев высказались за то, чтобы США обладали мощными вооруженным силами и были лидером на мировой арене.

Также подавляющее большинство выступает за увеличение расходов на оборону, согласно "Рейгановскому опросу в области национальной обороны", передает Голос Америки. В частности, 57% опрошенных заявили, что они хотят, чтобы США были более вовлеченными в международные события и играли в них ведущую роль. Для сравнения, год назад таких было 42%.

Почти 80% опрошенных выступили с поддержкой увеличения госрасходов на вооруженные силы США, что несколько больше, чем в 2023 году.

Большинство респондентов заявили, что они выступают за дальнейшую поддержку Украины и поддерживают разрешение Киеву использовать американское оружие для ударов внутри РФ. При этом примерно 60% поддержали бы начало Киевом мирных переговоров, даже если это будет означать отказ от части суверенной территории.

Подавляющее большинство участников опроса (80%) считают РФ противником.

"Рейгановский опрос в области национальной обороны вновь показал, что американцы не пацифисты и не изоляционисты. Мы хотим, чтобы правительство служило американским интересам и защищало нашу страну", – прокомментировал член консультативного совета опроса, старший директор Центра военной и политической мощи в Фонде защиты демократий Брэдли Боуман.

​Помощь США

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения его каденции использовать все средства, выделенные на поддержку Украины по назначению.

В середине ноября в Пентагоне сообщили, что у США осталось $9,3 млрд на помощь Украине.

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