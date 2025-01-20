Большинство опрошенных считает, что в Украину направляется слишком много денег.

Новый опрос американцев показал, что большинство из них разделяют взгляды Дональда Трампа на проблемы страны и их возможные решения. Опрос провёл институт изучения общественного мнения Ipsos по заказу New York Times.

Большинство опрошенных считает, что в Украину направляется слишком много денег. 60% призывают США меньше участвовать в международных конфликтах и больше решать проблемы у себя дома.

Более половины опрошенных (55%) хотят, чтобы Трамп выполнил свое самое жёсткое обещание - массовая депортация всех нелегальных иммигрантов.

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Подавляющее большинство (87%) поддерживает план Трампа по немедленной депортации преступников из числа нелегальных иммигрантов. Ранее Трамп объявил, что осуществит эти меры на второй день после вступления в должность.

Почти две трети американцев (в том числе 54% латиноамериканцев и 44% избирателей демократов) считают, что нелегальные иммигранты, въехавшие в страну за последние четыре года при Байдене, должны быть высланы обратно.

В 2022 году в США проживало 11 млн нелегальных мигрантов. По текущим оценкам, эта цифра может достигать 13-14 млн.

46% респондентов поддерживают увеличение тарифов на ввоз иностранных товаров. 71% американцев хочет, чтобы детям до 18 лет больше не прописывали гормональные препараты. Трамп и республиканцы поставили и этот спорный вопрос в центр своей предвыборной кампании.

Трамп вступает на должность - что известно

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером анонсировал "почти 100" указов, которые он планирует выпустить через несколько часов после приведения к присяге в качестве президента в понедельник.

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