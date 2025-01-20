Он заявил что, "мы не будем терять ни минуты, выполняя наши обещания народу".

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером анонсировал "почти 100" указов, которые он планирует выпустить через несколько часов после приведения к присяге в качестве президента в понедельник.

"В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов - почти 100, если быть точным, - многие из которых я опишу в своем обращении завтра", - сказал Трамп на прединаугурационном ужине, пишет CNN.

Он заявил что, "мы не будем терять ни минуты, выполняя наши обещания народу".

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"Одним росчерком пера я отменю десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена, и к этому времени завтра все они станут недействительными", - добавил политик.

Выступление Трампа состоялось в Национальном музее строительства перед аудиторией, в которой присутствовали известные гости, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска.

Приход Трампа к власти

Новая администрация президента США планирует начать масштабную кампанию депортаций иммигрантов уже 21 января на следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Об этом писало издание The Wall Street Journal.

Первый антимигрантский рейд планируют провести в городе Чикаго. Ожидается, что рейд продлится всю неделю. В команде Трампа говорят, что в первую очередь будут депортировать тех нелегальных мигрантов, которые успели отличиться мелкими правонарушениями, такими как нарушение правил дорожного движения. Но собеседники WSJ отметили, что на самом деле будут хватать вообще всех нелегалов, если те попадутся под руку.

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