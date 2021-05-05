По словам Дэвида Набарро, пандемия коронавируса "ускоряется быстрее, чем когда-либо", и это происходит на всей планете.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро предупредил, что в большей части мира наступают очень тяжелые времена.

Об этом он сказал в эфире британского радио передает Sky News.

По его словам, пандемия коронавируса «ускоряется быстрее, чем когда-либо», и это происходит на всей планете.

«В нескольких странах гораздо более низкий уровень заболеваемости, и они действительно чувствуют, что восстанавливаются, но большая часть мира вступает в очень, очень темный период», - заявил представитель ВОЗ.

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По словам Набарро, пандемия коронавируса все быстрее распространяется в регионах, где тестирование ограничено или вовсе недоступно, поэтому официальная статистика по COVID-19 сильно занижена.

«Она больше, чем когда-либо, она свирепее, она вызывает больше горя, чем когда-либо», - сказал представитель ВОЗ.

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Автор: Денис Прядко