Девушки их ждали: в санатории под Минском рассказали, как боевики Путина "развлекались"

Официально в санатории факт нахождения и задержания боевиков не подтверждают.

Отдыхающие санатория «Белорусочка», где задержали более 30 россиян – членов ЧВК Вагнера, рассказали о досуге иностранцев.

Об этом сообщает издание Tut.by.

Одна из отдыхающих рассказала, что мужчины приехали в санаторий в понедельник.

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«Все они – в возрасте до 40 лет, спортивные. Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать», – сказала она.

Правда, она не знает, ходили ли приезжие на дискотеку. Однако в пять утра слышала на улице мужские голоса. Как оказалось, это были сотрудники ОМОН, она еще подумала, что «дискотека, видно, вчера прошла хорошо».

Факт пребывания боевиков подтвердила и другая девушка. По ее словам, мужчин не видела, но о них ей рассказывала знакомая, которая работает в санатории.

«Я ей говорю: ну класс, вы там хоть потусите! Но знакомая ответила, что мужчины какие-то странные: на танцы не ходят, не пьют, не дебоширят. И женщинами не интересуются», – заявила отдыхающая.

Как сообщал УНИАН, 32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Справка УНИАН. Так называемая частная военная компания «Вагнер» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности. Иностранные СМИ связывают деятельность ЧВК непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным.

ЧВК "Вагнер" известна жестоким обращением с военными пленными и мирными жителями. Самих боевиков не раз обнаруживали в горячих точках мира после публикации в сети их зверств. Некоторые из членов компании этого даже не скрывали.

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