Государственный секретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться 24 февраля в Европе.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров должны встретиться 24 февраля, если до этой даты не будет военных действий РФ против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

"Прошлым вечером Россия согласилась, что государственный секретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться 24 февраля в Европе", - подчеркнул Байден.

"Но если Россия совершит военные действия до этой даты, будет четко понятно, что они закроют двери для дипломатии. Они выберут войну и они заплатят высокую цену за такие действия. Не только из-за санкций, которые мы и наши союзники применят против России, а больше от гнева остального мира, который поразит их", - заявил Байден.

Угроза нападения РФ на Украину

В настоящее время Россия сосредоточила около Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, Кремль может привлечь к полномасштабному наступлению.

РФ продолжает наращивать наступательные позиции вопреки официальным заявлениям о якобы отведении части армии в места постоянной дислокации.

На фоне напряжения на российско-украинской границе в конце 2021 года Кремль выдвинул "гарантии безопасности", требуя от Запада взять на себя юридические обязательства гарантировать невступление Украины в НАТО.

По мнению российского президента Владимира Путина, дальнейшие перспективы Украины в Альянсе могут помешать нацбезопасности России. Он назвал это "красными линиями" своего государства.

Серия переговоров между Россией и представителями США и НАТО завершилась для Кремля провалом.