Член белорусской оппозиции заявил об угрозах (фото)

Дом Латушко неизвестные ночью облили красной краской.

Член координационного совета объединенной оппозиции Беларуси и уволенный из-за поддержки протестующих руководитель Купаловского театра Павел Латушко заявил об угрозах.

Об этом сообщает TUT.BY.

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«Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая жила вместе со мной, выехала за пределы Беларуси. У меня таких планов нет, хотя только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений немедленно покинуть страну», - пояснил Латушко.

Мужчине угрожали задержанием в жесткой форме и с максимальной силой, рассказывали о примерах избиения «непослушных» протестующих с последующей госпитализацией.

«Мне даже предлагали чартерный рейс, чтобы выехать в одну из стран, а также дипломатический автомобиль, чтобы я немедленно покинул Беларусь и не участвовал в координационном совете», - добавил он.

Последнее предложение, отметил оппозиционер, было сделано вчера, 19 августа, в 23:00. Этой ночью дом Латушко облили красной краской.

«Друзья относительно недавно прислали мне эти фото. Я сейчас их изучаю, как юрист. У меня сейчас нет возможности лично подать заявление о преступлении. Юридически надо реагировать, хотя я понимаю, что эти попытки могут быть напрасными», - сказал оппозиционер.

Координационный совет был инициирован лидером объединенной оппозиции Беларуси Светланой Тихановской 14 августа, чтобы обеспечить мирную передачу власти в стране. Лукашенко, в свою очередь, отреагировал на идею крайне эмоционально:

«Они (оппозиция - УНИАН) нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захватить власть со всеми вытекающими последствиями», - ответил Лукашенко.

19 августа совет избрал президиум, в который вошли, в частности, известные белорусские политики и писатели.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.

13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам.

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Автор: Яна Ставская