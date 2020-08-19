В Беларуси Координационный совет оппозиции выбрал президиум: кто в него вошел
17:03, 19 августа 2020Мир
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Ранее Лукашенко обвинил Совет в попытке захвата власти.
В Беларуси кипят протесты / REUTERS
Координационный совет белорусской оппозиции выбрал президиум.
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Как сообщает Onliner, в его состав вошли:
- Светлана Алексиевич;
- Лилия Власова;
- Сергей Дылевский;
- Максим Знак;
- Ольга Ковалькова;
- Мария Колесникова;
- Павел Латушко.
Координационный совет оппозиции и Лукашенко
- 14 августа Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета. По ее словам, с его помощью можно обеспечить передачу власти в Беларуси. В него включены свыше 30 белорусов.
- Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что считает объявленный оппозицией Координационный совет «захватом власти со всеми вытекающими».
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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