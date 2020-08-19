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В Беларуси Координационный совет оппозиции выбрал президиум: кто в него вошел

17:03, 19 августа 2020
Мир
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В Беларуси кипят протесты / REUTERS

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Как сообщает Onliner, в его состав вошли:

  • Светлана Алексиевич;
  • Лилия Власова;
  • Сергей Дылевский;
  • Максим Знак;
  • Ольга Ковалькова;
  • Мария Колесникова;
  • Павел Латушко.

Координационный совет оппозиции и Лукашенко

  • 14 августа Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета. По ее словам, с его помощью можно обеспечить передачу власти в Беларуси. В него включены свыше 30 белорусов.
  • Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что считает объявленный оппозицией Координационный совет «захватом власти со всеми вытекающими».

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Автор: Дмитрий Захаров

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