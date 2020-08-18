Лукашенко назвал предложение мирно передать президентство "захватом власти"

Оппозиционеров Лукашенко обозвал "откровенными нацистами".

Президент Беларуси, статус которого не признает Евросоюз и ряд других государств, заявил, что считает объявленный оппозицией Координационный совет «захватом власти со всеми вытекающими».

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Об этом он сообщил на заседании СНБО Беларуси, цитирует государственное издание Белта.

Он заявил, что новый элемент для передачи власти мирным путем - это попытка убаюкать власть.

«Они (оппозиция - УНИАН) нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захватить власть со всеми вытекающими последствиями», - ответил Лукашенко.

Лукашенко также пригрозил, что в отношении членов Координационного совета «будем принимать адекватные меры».

«У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», - добавил он, обозвав оппозиционеров «бывшими, оскорбленными, которые когда-то происходили во власти, а на самом деле откровенно отвязанные нацисты».

Координационный совет для обеспечения передачи власти инициировала 14 августа лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская. Войти в состав совета она предложила представителям активной общественности и «уважаемым белорусам».

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций.

13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

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Автор: Яна Ставская