В европейских столицах и на финансовых рынках будут нервно наблюдать за результатами голосования.

Сегодня в Италии проходят досрочные парламентские выборы, в результате которых к власти может прийти самое правое правительство со времен Второй мировой войны во главе с первой женщиной премьер-министром.

Согласно последним опросам, явную победу на выборах может одержать правый альянс во главе с партией "Братья Италии" Джорджии Мэлони, пишет Reuters.

Она является очевидным кандидатом на пост премьер-министра как лидер альянса, в который также входят партия "Лига" Маттео Сальвини и "Форца Италия" Сильвио Берлускони.

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Это означало бы значительный успех для Мэлони, чья партия на последних выборах в 2018 году получила лишь 4% голосов.

Впрочем, поддержка левого "Движения 5 звезд", который победил в 2018 году, могла вырасти в последние дни. Это может поставить под угрозу шансы правого альянса получить большинство в Сенате (верхней палате), усложнив процесс формирования правительства.

Даже если будет четкий результат выборов, новое правительство вряд ли приступит к исполнению обязанностей раньше конца октября, а новый парламент соберется лишь 13 октября.

Начиная с 1946 года это уже будет 68 премьер-министр Италии, и он столкнется с множеством вызовов, в частности ростом цен на энергоносители.

В европейских столицах и на финансовых рынках также будут нервно наблюдать за результатами голосования.

Лидеры Евросоюза, которые стремятся сохранить единство после вторжения России в Украину, обеспокоены тем, что Италия будет более непредсказуемым партнером, чем при прежнем главе правительства Марио Драги.

Что касается рынков, есть постоянные опасения по поводу способности Италии обслуживать долги, которые составляют около 150% валового внутреннего продукта.

Между тем, Джорджия Мелони преуменьшает постфашистские корни своей партии и изображает ее как основную консервативную группу. Она пообещала поддерживать политику Запада в отношении Украины и не идти на неоправданный риск в экономике, которая сильно пострадала от роста цен.

Но есть признаки разногласий между Мелони и ее союзниками в вопросах внешней политики.

Лидер "Лиги" Сальвини раскритиковал влияние высоких цен на энергоносители на итальянцев, частично обвинив в этом негативный эффект от западных санкций против России. А Берлускони вызвал возмущение в конце кампании, когда выступил в защиту президента России Владимира Путина.

Отставка Марио Драги - что стоит знать

Напомним, с ноября 2011 по октябрь 2019 года Марио Драги был главой Европейского центрального банка.

3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Матарелла в разгар правительственного кризиса после отставки премьер-министра Джузеппе Конте поручил Драги формирование нового кабинета. Его правительство было приведено к присяге 13 февраля.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. Он заявил, что "больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания", поэтому он не видит больше условий для работы своего кабинета.

Президент Серджо Матарелла отклонил отставку. Согласно его решению, парламент Италии должен был провести голосование, и показать, есть ли у правительства Драги поддержка большинства депутатов.

20 июля Сенат Италии выразил вотум доверия премьер-министру Марио Драги. Политика поддержали 95 сенаторов. Против Драги выступили 38 сенаторов. При этом в голосовании приняли участие 133 из 315 депутатов Сената.

21 июля президент Италии Серджо Матарелла распустил парламент, открыв путь к досрочным выборам после того, как премьер-министр Марио Драги ушел в отставку после развала его правительства национального единства.

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