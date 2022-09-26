Джорджия Мелони станет первой женщиной-премьером.

Коалиция правых и крайне правых партий побеждает на парламентских выборах в Италии. Лидер "Братьев Италии" Джорджия Мелони станет первой женщиной-премьером в стране. Результаты голосовании отразятся на поддержке Украины государством.

Предварительными результатами выборов поделился портал la Repubblica.

Правая коалиция набрала 44% голосов. "Братья Италии" получили 26%, а еще две партии из блока, "Лига" и "Вперед, Италия", имеют 8 и 9% соответственно.

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Левоцентристские партии набрали около 27%. Еще 15% получило "Движение пяти звезд". В парламент также прошла Azione-Italia Viva с показателем примерно 8%.

"Мы должны помнить, что находимся не в конечной точке, а в начальной. Именно с завтрашнего дня мы должны доказать свою состоятельность", - сказала Мелони утром в понедельник ликующим сторонникам своей националистической партии "Братья Италии".

Издание The Washington Post проанализировало, как результаты выборов в Италии повлияют на поддержку Украины. Среди европейцев помощь нашему государству теряет популярность по мере появления все более острых экономических проблем. Мелони в своей риторике поддерживала борьбу против российской агрессии. Однако ее ближайшие союзники симпатизируют Кремлю. Это касается лидера "Лиги" Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, давнего друга Владимира Путина. Первый ставил под сомнение эффективность санкций против России, а второй защищал президента страны-агрессора.

Опросы показывают, что популярность РФ среди правых популистских сил в Европе значительно снизилась после полномасштабного вторжения в Украину. Однако они все еще гораздо сильнее симпатизируют Кремлю, чем их оппоненты.

Выборы в Италии: основные подробности

Партия "Братья Италии" во главе с Джорджией Мелони исповедует наиболее правые взгляды, чем любое основное политическое движение Италии со времен ее бывшего фашистского лидера Бенито Муссолини

Лидеры Евросоюза, которые стремятся сохранить единство после вторжения России в Украину, обеспокоены тем, что Италия будет более непредсказуемым партнером, чем при прежнем главе правительства Марио Драги.

Мелони в роли 68 премьер-министра предстоит столкнуться с множеством вызовов, например, повышением стоимости энергоресурсов.

Новый лидер Италии преуменьшает постфашистские корни своей партии и изображает ее как основную консервативную группу. Она пообещала поддерживать политику Запада в отношении Украины и не идти на неоправданный риск в экономике, которая сильно пострадала от роста цен.

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