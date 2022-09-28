Ранее президент Владимир Зеленский поздравил Джоджу Мэлони и ее политсилу с победой на выборах.

Политик Джорджа Мэлони с крайне правой партии, которая должна стать следующим премьер-министром Италии, пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны.

"Уважаемый Владимир Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Будьте сильными и берегите свою веру", - написала она в Twitter.

Отметим, что накануне Зеленский в Twitter поздравил Мэлони и ее политическую силу с победой на выборах. Он написал, Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством".

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Как известно, с начала войны Мэлони решительно поддерживала поставки Украине оружия для самообороны и обещала поддерживать политику Запада, направленную против агрессии России.

Выборы в Италии

Партия Мелони "Братья Италии" исповедует наиболее правые взгляды, чем любое другое основное политическое движение Италии со времен ее бывшего фашистского лидера Бенито Муссолини.

В ЕС обеспокоены тем, что Италия может стать более непредсказуемым партнером, чем при прежнем главе правительства Марио Драги.

26 сентября стало известно, что коалиция правых и крайне правых партий одержала победу на парламентских выборах в Италии.

Правая коалиция набрала 44% голосов. "Братья Италии "получили 26%, а еще две партии из блока," Лига "и" Вперед, Италия", имеют 8 и 9% соответственно. Мэлони станет первой женщиной-премьером в стране.

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