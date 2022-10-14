Он называет себя "крестоносцем", который борется против абортов и однополых гражданских браков.

В Италии спикером Палаты депутатов – нижней палаты парламента избрали члена правой партии "Лига" Лоренцо Фонтану.

Фонтана набрал 222 голоса депутатов, сообщает Rai. Его кандидатуру поддержала в том числе партия "Братья Италии" Джорджии Мэлони, которая, вероятно, возглавит новое правительство страны.

Как отмечает "Европейская правда", Фонтана ранее занимал пост министра по европейским делам в правительстве Джузеппе Конте. Он также был министром по делам семьи и инвалидности и вице-президентом Палаты депутатов.

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Кто такой Лоренцо Фонтана

Фонтану считают ультраконсерватором. Он называет себя "крестоносцем", который борется против абортов и однополых гражданских браков.

Он также заявлял, что Россия под руководством Владимира Путина "является эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества". Фонтана является большим поклонником Путина, которого описывает как "свет" для западного мира.

По данным издания La Stampa, Фонтана в 2014 году ездил на так называемый референдум во временно оккупированный Крым.

Фонтана также был депутатом Европарламента и в 2017 году голосовал против предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом.

Выборы в Италии

Партия Джорджии Мелони "Братья Италии" исповедует наиболее правые взгляды, чем любое другое основное политическое движение Италии со времен ее бывшего фашистского лидера Бенито Муссолини.

В ЕС обеспокоены тем, что Италия может стать более непредсказуемым партнером, чем при прежнем главе правительства Марио Драги.

26 сентября стало известно, что коалиция правых и крайне правых партий одержала победу на парламентских выборах в Италии.

28 сентября Джорджа Мелони из крайне правой партии, которая должна стать следующим премьер-министром Италии, пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны.

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