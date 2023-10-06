Может быть, она состоится в середине ноября.

Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина.

Как сообщает Washington Post, встреча двух лидеров может состояться в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он состоится 11-17 ноября с участием представителей 21 страны.

Источники издания отмечают, что Байден "с нетерпением" ждет встречи с Си. В то же время Китай еще пока не подтвердил участие своего лидера в саммите. Ситуация прояснится во время визита в США топ-дипломата Китая Ван И, который должен прибыть в Вашингтон в ближайшие недели.

Видео дня

Издание отмечает, что отношения между США и Китаем остаются напряженными с начала года, с тех пор как над США зафиксировали китайский воздушный шар. Страны ведут очень отличную внешнюю политику, в том числе и в отношении войны РФ против Украины. США активно поддерживают Киев и оказывают ему военную помощь. Китай очень нейтрально ведет себя и продолжает сотрудничать с агрессором.

Отношения США и Китая - детали

Несколько недель назад председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США "должны и обязаны" достичь мирного сосуществования.

Летом Пекин ограничил главу Пентагона Ллойда Остина одним рукопожатием с министром обороны Китая Ли Шанфу, находящимся под санкциями, на высшем военном форуме. Теперь уход ли из поля зрения общественности может помочь перезагрузить военные переговоры на высшем уровне между сверхдержавами.

Страны G7 призвали Китай давить на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел блока, которые провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: