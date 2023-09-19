Си Цзиньпин сказал, что Китай и США как две крупные страны несут еще более важную ответственность за мир, стабильность и развитие во всем мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США "должны и обязаны" достичь мирного сосуществования.

Об этом он заявил двум американским ветеранам "Летающих тигров", воевавшим за Китай во время Второй мировой войны, пишет Reuters.

"Глядя в будущее, Китай и США как две крупные страны несут еще более важную ответственность за мир, стабильность и развитие во всем мире. Они должны и обязаны добиваться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", – сказал он.

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В своем ответе на письмо бывшего пилота Гарри Мойера и пилота-стрелка Мела Макмаллена Си Цзиньпин заявил, что народы Китая и США имели одного и того же врага в борьбе с Японией и создали "глубокую" дружбу.

Отношения США и Китая - детали

Летом Пекин ограничил главу Пентагона Ллойда Остина одним рукопожатием с министром обороны Китая Ли Шанфу, находящимся под санкциями, на высшем военном форуме. Теперь уход Ли из поля зрения общественности может помочь перезагрузить военные переговоры на высшем уровне между сверхдержавами.

Страны G7 во вторник призвали Китай давить на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел блока, которые провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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