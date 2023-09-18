Официальные лица США располагают разведданными, которые позволяют предположить, что 65-летний Ли уже отстранен от своего поста.

Летом Пекин ограничил главу Пентагона Ллойда Остина одним рукопожатием с министром обороны Китая Ли Шанфу, находящимся под санкциями, на высшем военном форуме. Теперь уход Ли из поля зрения общественности может помочь перезагрузить военные переговоры на высшем уровне между сверхдержавами.

Сообщается, что глава Минобороны Китая находится под следствием, поскольку его не видели на публике с 29 августа и он пропускал встречи, что подогревает слухи о том, что его собираются заменить. Это устранило бы одно серьезное препятствие на пути военных переговоров с США после того, как Пекин поставил их возобновление в зависимость от отмены санкций Ли, пишет Bloomberg.

Официальные лица США располагают разведданными, которые позволяют предположить, что 65-летний Ли уже отстранен от своего поста, по словам американского чиновника, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, обсуждая деликатный вопрос. Ни Пекин, ни китайские государственные СМИ не предоставили информации о статусе Ли.

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Отношения Китая с США стабилизировались за последние несколько месяцев. Президент Джо Байден отправил четырех чиновников кабинета министров в Пекин для улучшения линий связи, поскольку две державы спорят по всем вопросам, от Тайваня до вопросов прав человека и торговых ограничений.

Ожидается, что президент Китая Си Цзиньпин в ноябре отправится в Сан-Франциско, чтобы встретиться с Байденом. По словам людей, знакомых с подготовкой Китая к этой встрече, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И встретились в эти выходные, чтобы обсудить возможную встречу.

Поскольку напряженность все еще накаляется, отстранение Ли не будет гарантией того, что Пекин возобновит военные переговоры, которые он приостановил в августе 2022 года - до того, как Ли стал министром. Эта акция стала ответом на визит тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, самоуправляющийся остров, который Китай считает своей территорией.

Возобновление военных переговоров на высшем уровне происходит на фоне растущих опасений, что напряжение между США и Китаем в Южно-Китайском море или вокруг Тайваня может перерасти в более широкий конфликт, который будет катастрофическим для региона и мировой экономики.

После прихода к власти Ли возобновление таких переговоров зашло в тупик, поскольку Китай назвал санкции препятствием, которое "необходимо устранить, прежде чем возможен какой-либо обмен и сотрудничество". В мае США заявили, что не планируют снимать ограничения с министра обороны, по-видимому, отказываясь от предыдущего комментария Байдена о том, что такой шаг "находится на стадии переговоров".

Теперь Китай, похоже, создал условия для возобновления переговоров на высшем уровне, даже если это не было намерением. Это избавляет Байдена от необходимости делать неловкий выбор между военной стабильностью и уступкой требованиям своего главного соперника, Пекина.

Любое отстранение Ли, основная роль которого заключается в главном дипломате китайской армии, поднимает другие вопросы о напряженности внутри китайского правительства. Ли станет вторым министром, который будет внезапно отстранен от своей должности менее чем через год после начала третьего срока Си Цзиньпина, после внезапного отстранения тогдашнего министра иностранных дел Цинь Гана в июле. Этим летом без объяснения причин были подвергнуты чистке и два генерала ракетных войск.

Хотя нет никаких признаков того, что правление китайского лидера сталкивается с какими-либо серьезными проблемами, такие шаги вызывают обеспокоенность среди инвесторов и правительств.

Пропажа министра обороны Китая Ли Шанфу

65-летний Ли Шанфу был назначен министром обороны в марте этого года. Он является одним из пяти членов государственного совета - высокопоставленных чиновников, которых Си назначил в этом году для формирования руководящего кабинета Китая.

Правительство США полагает, что министр обороны Китая Ли Шанфу оказался под следствием, что является очередным признаком нестабильности среди высших членов военного и внешнеполитического руководства страны.

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