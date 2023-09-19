Они также пригрозили последствиями третьим сторонам, которые хотят помочь РФ в ее агрессии.

Страны G7 во вторник призвали Китай давить на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел блока, которые провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как заявил МИД Японии, который председательствует в G7, члены "Большой семерки" надеются, что Китай будет настаивать на немедленном, полном и безусловном выводе оккупационных войск РФ из Украины.

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Члены G7 также приветствовали участие Пекина во встрече под руководством Украины в Джидде и "поощрили Китай и в дальнейшем поддерживать справедливый и прочный мир, в том числе путем прямого диалога с Украиной".

В то же время страны "Большой семерки" вновь призвали третьи стороны прекратить любую и любую помощь в агрессивной войне России, иначе те "понесут серьезные расходы".

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции возле Андреевки и Работиного, атакуют в районе Клещиевки и Марьинки. За сутки произошло более 30 боевых столкновений с российскими оккупантами.

По данным американских аналитиков, украинские войска во время успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части российских оккупантов.

Общие потери личного состава Российской Федерации пересекли черту в 273 тысячи.

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