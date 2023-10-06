В период с октября 2022 года по январь 2023 года немецкая овчарка 10 раз нападала на сотрудников Белого дома, а одной женщине-офицеру недавно потребовалась медицинская помощь после укуса.

Немецкую овчарку Джо Байдена по кличке Командир выгнали из Белого дома после того, как она неоднократно кусала агентов Службы безопасности и сотрудников, сообщает Sky News.

Отмечается, что с октября 2022 года по январь 2023 года немецкая овчарка 10 раз нападала на сотрудников Секретной службы США, одной женщине-офицеру недавно потребовалась медицинская помощь.

В последний раз Командира видели в субботу на верхнем балконе Белого дома.

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Представитель первой леди Джилл Байден подтвердил, что Командира в настоящее время нет в кампусе Белого дома, "пока оцениваются следующие шаги". Заявление прозвучало через несколько часов после того, как пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросили о новом нападении собаки на сотрудника Белого дома.

У Байденов также есть кошка по имени Уиллоу.

Что известно о собаках Джо Байдена

Ранее сообщалось, что немецкая овчарка президента Джо Байдена Командир в прошлом году за четыре месяца перекусала семерых сотрудников Белого дома, а одному из офицеров секретной службы пришлось отбиваться от собаки стулом.

Командир - вторая из собак Байденов в Белом доме, которая вела себя агрессивно. Другую немецкую овчарку по кличке Майор также удалили из Белого дома после нападений на сотрудников и офицеров секретной службы.

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