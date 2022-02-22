Беларусь заявила, что выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта на Донбассе.

МИД Беларуси заявляет, что с уважением и пониманием относится к решению российской верхушки признать кремлевских марионеток "ЛДНР", однако от их признания уклонился.

Об этом говорится в сообщении белорусского министерства в Facebook.

МИД страны пожаловался на санкционное давление со стороны Запада и применении якобы агрессивной риторики в отношении Беларуси: "Прямым следствием стал стремительный рост напряжения в Восточно-Европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности".

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях, ... а стремление жить в мире и согласии между народами – в нашем генетическом коде", – утверждает МИД Беларуси.

Беларусь заявила, что выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта на Донбассе, и готова этому способствовать.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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