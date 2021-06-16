Президент РФ подвел итоги встречи с американским коллегой, но традиционно не обошел вниманием Украину.

В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, президентов США и РФ.

Первым на итоговой пресс-конференции выступил руководитель Российской Федерации, и, отвечая на вопросы о том, как страны намерены выходить из кризиса, сложившегося в отношениях Москвы и Вашингтона после агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, несколько раз упомянул Украину.

Впрочем, ничего такого, чего бы Путин не говорил ранее, пресса и в этот раз не услышала: хозяин Кремля повторил все те тезисы, которые неоднократно произносил прежде.

Ситуация на Донбассе

Начал свое выступление Путин с того, что "тема Украины затрагивалась не настолько подробно". При этом добавил, что позицию Байдена понял так, что тот якобы считает, что "в основе урегулирования на Донбассе должны быть Минские соглашения".

Касательно позиции Кремля по поводу "Минска-2", Путин заявил, что у РФ обязательство тут только одно – способствовать его реализации:

Если украинская сторона готова, мы пойдем по этому пути

Не обошлось без дежурного обвинения в адрес Киева по поводу нежелания эти соглашения выполнять.

Читайте такжеБайден и Путин приняли совместное заявление: о чем договорились"Украина предложила вернуть ВСУ на места своей постоянной дислокации. Что это означает? Что все войска должны зайти на Донбасс. Второе – они предложили закрыть границу между Россией и Украиной. Третье – выборы провести через три месяца после первых двух шагов. Не надо быть юристом и иметь специального образования, чтобы понять, что это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это соглашениям противоречит", - заявил Путин.

Пожаловался хозяин Кремля и на то, что американские военные принимают участие в учениях ВСУ и проводят инструктаж украинской армии:

"Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, как и США на своей. Но Россия не подтаскивает свои войска к американской территории. А американская сторона к российской делает это прямо сейчас"

Вступление Украины в НАТО

Согласно Путину, тему членства Украины в НАТО "почти не затрагивалась":

Что касается возможного вступления Украины в НАТО – тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать.

"Кровавый переворот"

Не обошел стороной глава РФ и Евромайдан, с которого, по его мнению, началась нестабильность в Украине:

"Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции, готов был уйти от власти и объявить через три месяца перевыборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям – Юго-Восток и затем Крым."

При этом хозяин Кремля по своей традиции произнес не "в Украине", а "на Украине".

Заключение Навального

По версии Путина, оппозиционер Алексей Навальный намеренно нарушил законы РФ и знал, что его арестуют по возвращении из Германии после лечения.

"Я исхожу из того, что (Алексей Навальный, - ред.) сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", - подытожил Путин.

Возвращение послов

Россия и Соединенные Штаты Америки решили вернуть послов двух стран в Москву и Вашингтон, упомянул Путин:

"Что касается возвращения послов на места своей работы... мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно - это вопрос чисто технического характера. Договорились также о том, что Министерство иностранных дел РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Софин