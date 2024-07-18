Пелоси в частном разговоре сказала Байдену, что он проигрывает Трампу, - CNN

Впрочем, пока неизвестно, советовала ли Пелоси Байдену отказаться от участия в выборах 2024 года.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси частным образом позвонила президенту Джо Байдену . Во время разговора она сказала ему, что, по данным опросов, президент не сможет победить Дональда Трампа.

Как сообщает CNN со ссылкой на четыре информированных источника, Пелоси также заявила во время этой беседы, что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок.

Президент отрицал это, сказав, что видел опросы, которые указывают на то, что он может победить, говорит один из собеседников. Это подтвердил еще один источник.

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В какой-то момент Пелоси попросила давнего консультанта Байдена Майка Донилона связаться с ней, чтобы обсудить данные опросов.

Как пишет издание, этот телефонный звонок стал вторым известным разговором между Пелоси и Байденом после провальных дебатов. Один из собеседников сообщил, что разговор состоялся в течение последней недели.

Ни один из источников не сообщил, советовала ли Пелоси Байдену отказаться от участия в выборах 2024 года.

Выборы в США - главные новости

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В конце июня состоялись первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, что нынешний лидер американцев потерпел провал во время "схватки" - казался менее энергичным, чем оппонент, и "заикался".

Позже СМИ узнали, что более 160 влиятельных членов Демократической партии обратились к президенту с призывом отказаться от участия в выборах.

Байден не хочет снимать свою кандидатуру. Он признал, что он старый, но заявил, что смог многого достичь.

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