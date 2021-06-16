Хозяин Кремля отметил, что американские военные проводят учения рядом с границами РФ и добавил, что Киев не хочет выполнять Минск-2.

Президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом и обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос американского журналиста об ответственности России по реализации "Минска-2" и об учениях рядом с украинской границей.

"Что касается обязательств по поводу Украины. У нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова, мы пойдем по этому пути", - заявил Путин.

Он отметил, что в ноябре прошлого года Украина представила свое видение Минска-2.

Читайте такжеПутин рассказал о результатах встречи с Байденом и ответил по вступлению Украины в НАТО"Почитайте. Это не секретный документ. В "Минске-2" написано, что, прежде всего, нужно представить интеграцию Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию. Там так прописано. И что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками на следующий день после проведения выборов. Что предложила Украина? Она предложила вернуть ВСУ на места своей постоянной дислокации. Что это означает? Что все воска должны зайти на Донбасс. Второе – они предложили закрыть границу между Россией и Украиной. Третье – выборы провести через три месяца после первых двух шагов. Не надо быть юристом и иметь специального образования, чтобы понять, что это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это соглашениям противоречит. Поэтому какие дополнительные обязательства может взять на себя Россия?", - задал корреспонденту встречный вопрос Путин.

Также хозяин Кремля пожаловался на американских военных у границ России.

"Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, как и США на своей. Но Россия не подтаскивает свои войска к американской территории. А американская сторона к российской делает это прямо сейчас", - сказал Путин.

Пресс-конференцию он начал с заявления, что тема Украины "подробно не затрагивалась" и отметил, что тема вступления Киева в НАТО "затрагивалась мазком", потому там "нечего обсуждать".

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Автор: Андрей Софин