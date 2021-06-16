Президент России признался, что его не приглашали посетить Белый дом.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги встречи с Джо Байденом, пожаловался на то, что на Западе называют российскую политику "непредсказуемой", тогда как США сами ведут себя непредсказуемо.

Перечисляя договора, из которых вышла Америка, Путин упомянул и Революцию Достоинства 2014 года в Украине.

При этом хозяин Кремля произнес не "в Украине", а "на Украине".

Читайте такжеПутин сделал очередное обвинение в адрес Украины и пожаловался на армию США"Если вы возьмете ситуацию с Украиной, с Крымом – от этого все пляшет. Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали государственный переворот в Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции, но готов был уйти от власти и объявить через три месяца перевыборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям – Юго-Восток и Крым затем", - сказал Путин.

Он добавил, что не считает, что РФ ведет себя "непредсказуемо" и высказал мнение, что поведение Москвы "адекватно возникающим для нас угрозам".

При этом Путин предложил для обеспечения стабильности "договориться о правилах поведения" и уточнил, что увидел у Байдена такое желание.

Также российский руководитель прокомментировал возможный свой визит в Америку и вероятный визит Байдена в Россию - по его словам, таких предпосылок на данный момент нет:

"Байден не приглашал меня в гости, я тоже не приглашал Байдена, для этого должны созреть условия".

Ранее президент США пригласил украинского лидера Владимира Зеленского этим летом посетить Белый дом.

Напомним, свое выступление Путин начал с заявления, что тема Украины "подробно не затрагивалась" и отметил, что тема вступления Киева в НАТО "затрагивалась мазком", потому там "нечего обсуждать".

Тем не менее, он несколько раз высказывался об Украине, прокомментировав потенциальное вступление Киева в НАТО, а также высказал неудовольство тем, что Украина представила свой вариант реализации "Минских соглашений".

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Автор: Андрей Софин