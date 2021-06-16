В марте в большом интервью для ABC News Джо Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден звонил ему после того, как назвал его убийцей.

Соответствующее заявление Путин сделал во время пресс-конференции в вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня.

«Он объяснился, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива. Мы встретились… Он человек очень опытный.ы с ним с глазу на глаз говорили два часа, не со всеми лидерами так я говорил», – заявил Путин.

После этого он заявил об убийствах в США и пытках в американских тюрьмах: «В американских тюрьмах, в том числе в Европе, пытки применялись, так права человека не защищают».

Байден назвал Путина убийцей

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция переговоров в ЖеневеВ большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

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Автор: Катерина Шварц