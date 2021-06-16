Владимир Путин и Джо Байден / фото REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден звонил ему после того, как назвал его убийцей.

Соответствующее заявление Путин сделал во время пресс-конференции в вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня.

«Он объяснился, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива. Мы встретились… Он человек очень опытный.ы с ним с глазу на глаз говорили два часа, не со всеми лидерами так я говорил», – заявил Путин.

После этого он заявил об убийствах в США и пытках в американских тюрьмах: «В американских тюрьмах, в том числе в Европе, пытки применялись, так права человека не защищают».

Байден назвал Путина убийцей

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция переговоров в ЖеневеВ большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

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Автор: Катерина Шварц