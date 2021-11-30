Британский принц Чарльз принял участие в торжественной церемонии перехода полномочий главы государства от королевы к генерал-губернатору Сандре Мэйсон, которая становится президентом страны.

В полночь с понедельника на вторник островное карибское государство Барбадос, главой которого официально до сих пор была королева Великобритании Елизавета II, стало республикой.

Это произошло в рамках конституции, допускающей такой поворот событий, и Букингемский дворец уже заявил, что уважает решение Барбадоса, сообщает Би-би-си.

Поздно вечером в воскресенье на Барбадос прилетел принц Чарльз, официальный представитель королевы, а также ее преемник в роли главы Содружества, добровольного объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты (Барбадос останется в составе этого Содружества).

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Принц принял участие в торжественной церемонии перехода полномочий главы государства от королевы к генерал-губернатору Сандре Мэйсон, которая станет президентом страны. После прощального салюта штандарт королевы будет спущен с флагштока, и Барбадос станет республикой.

Присутствие принца Чарлза на этой церемонии было необязательным, тем не менее он решил нанести этот визит, чтобы продемонстрировать, что тесные узы, связывающие две страны, не ослабевают.

Барбадос обрел независимость в 1966 году, однако, как в случае со многими другими бывшими колониями Великобритании, королева оставалась официальным главой государства. Тем не менее, на острове никогда не прекращались дискуссии о возможности стать республикой.

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Автор: Ирина Погорелая