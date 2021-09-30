Карибское островное государство Барбадос решило перестать быть монархией и превратиться в республику.

Карибское государство Барбадос объявило о своей окончательной независимости от Великобритании - вместо британской короны страной будет управлять президент.

Об этом сообщает CNW.

29 сентября парламент этого карибского государства единогласно 25 голоса выступил за внесение поправок в конституцию, которые преобразуют страну из конституционной монархии в парламентскую республику.

По словам премьер-министра Миа Моттли, нового президента приведут к присяге 30 ноября. Им станет Сандра Мэйсон, которая была назначена Елизаветой II генерал-губернатором Барбадоса (официальным представителем королевы). После этого будет принята новая конституция.

Читайте такжеРианна показала солнечное фото с БарбадосаМоттли отметила, что Барбадос шел к республиканской форме правления более 20 лет, но достиг этой цели, чтобы самостоятельно решать все свои вопросы. Менять свое название страна при этом не собирается.

Лидер местной оппозиции епископ Джозеф Атерли поддержал переход от монархии к республике, но раскритиковал власти страны - якобы они совершили это не совсем законным путем и в не самое удачное время - во время пандемии коронавируса.

Напомним, что Бабрадос был колонизирован англичанами еще при короле Джеймсе I в 1625 году. Но в 1966 году страна обрела независимость, сохранив управление из Лондона.

Как уже сообщал УНИАН, независимости от королевы добивается и Шотландия. Лидер местных националистов и глава правительства Никола Стерджен пообещала провести второй референдум о независимости.

Автор: Станислав Кожемякин