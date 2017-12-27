Двоюродного брата певицы Рианны застрелили на Барбадосе
21-летнего кузена певицы застрелили через несколько часов после того, как они они отпраздновали Рождество вместе.
Кузен Рианны был застрелен на Барбадосе через несколько часов после того, как они они отпраздновали Рождество вместе. Об этом сообщает Daily Mail.
29-летняя певица в своем Instagram опубликовала серию фотографий ее и Тавона Кайзена Аллейна и призвала прекратить насилие.
Как сообщается, 21-летний Аллейн шел по дороге в районе Сент-Майкла на около 7 вечера во вторник, когда к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил.
«Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером я держала тебя на руках! Никогда бы не подумала, что в последний раз чувствую тепло твоего тела. Буду любить тебя вечно!», - написала певица.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года 18-летний актер Егор Клинаев, сыгравший роль школьника Никиты в сериале "Физрук", трагически погиб в ДТП.