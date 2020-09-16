В 2021 году Барбадос официально может стать республикой.

Королева Великобритании Елизавета II может потерять управление над Барбадосом в 2021 году.

Данная страна намерена стать республикой уже в следующем году, заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон на открытии осенней сессии парламента, сообщает местное издание Loop.

Страна которая раньше была колонией, в настоящее время - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Лондоном.

"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое. Жителям Барбадоса нужен собственный глава государства. Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету и станет республикой уже к 55-й годовщине нашей независимости", - подчеркнула Мэйсон.

Таким образом остров в 2021 году официально может стать республикой.

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Кроме того, генерал-губернатор напомнила, что парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о частичной декриминализации употребления марихуаны и легализации однополых союзов.

Барбадос: что о нем известно

Барбадос был колонией Великобритании с 1627 года и получил независимость в 1966 году. Главой государства считается королева Великобритании, представленная генерал-губернатором.

Страна расположена в Карибском бассейне, в ней проживает почти 300 тысяч человек.

Барбадос официально стал независимым от Великобритании 30 ноября 1966 года.

Королева Елизавета II до сих пор формально остается главой государства в 14 независимых странах - членах ООН, которые являются бывшими колониями Великобритании. Крупнейшие из таких стран - Канада и Австралия.

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Автор: Александр Топчий