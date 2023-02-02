Сотрудники посольства РФ должны покинуть территорию Австрии до 9 февраля.

Австрия высылает из страны четырех российских дипломатов. Накануне австрийский президент Александр Ван дер Беллен посетил Украину.

Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Австрии в Twitter, отмена дипломатического статуса для россиян связана с нарушением ими некоторых договоров. Так, МИД объявил об отмене дипломатического статуса:

двух дипломатов российского посольства, "которые занимались действиями, несовместимыми с их дипломатическим статусом" и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции объявлены персонами нон грата;

двух дипломатов постоянного представительства России при ООН, которые "совершили действия, не соответствующие соглашению о штаб-квартире" и поэтому их также попросили покинуть территорию Республики Австрия.

Отмечается, что четыре российских дипломата должны покинуть территорию Австрии не позднее, чем через неделю, то есть "до конца 8 февраля 2023 года".

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Изгнание российских дипломатов - что было раньше

Напомним, Вена уже давно получила "славу" центра международного шпионажа. По некоторым данным, в городе может находиться до 7 тысяч сотрудников иностранных разведок. Особенно "по-домашнему" еще с советских времен там чувствуют себя российские спецслужбы.

На днях стало известно, что болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев вынужден был отказаться от возвращения в Австрию, где он жил почти 20 лет. Причиной этому стала предполагаемая угроза со стороны российских спецслужб, представителями которых наводнена Вена.

А в декабре правоохранители в Вене задержали сына российского дипломата с гражданством Греции. Его подозревает в шпионаже в пользу Российской Федерации. Следователи считают, что у шпиона была задание отслеживать реакцию на полномасштабное вторжение России в Украину.

Активно изгонять российских дипломатов западные страны начали после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - тогда более 400 российских дипломатов из примерно двух десятков стран покинули свои посты.

Одним из первых этот процесс начал Вашингтон. 28 февраля 2022 года миссия США при Организации Объединенных Наций объявила о начале процесса выдворения 12 разведчиков из постоянного представительства России при ООН. Вскоре эту эстафету переняли страны ЕС, а также другие государства, поддерживающие Украину.

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