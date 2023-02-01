Александр Ван дер Беллен сегодня проведет встречу с президентом Украины.

В Украину с официальным визитом прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Киеве у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Об этом Ван дер Беллен сообщил в своем Twitter.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", – написал он.

Чуть позже австрийский президент опубликовал твит из Бучи, которую по уже сложившейся традиции посещают все важные иностранные гости.

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"Здесь, в Буче, я тоскую по каждой отдельной жизни, уничтоженной этой ужасной захватнической войной. Эти преступления против человечества, против всего, за что мы выступаем, не должны быть забыты и не должны оставаться безнаказанными", – написал он.

Война в Украине – позиция Австрии

Австрия официально осудила российское вторжение в Украину и, как член Европейского союза, присоединилась ко всем европейским санкциям против РФ. При этом официальная Вена долгое время выступала против введения газовых санкций в отношении РФ, которые до сих пор не были приняты.

Австрия предоставляет Украине гуманитарную помощь и принимает на лечение раненных украинских бойцов, но отказывается поставлять Украине оружие, ссылаясь на свой нейтральный статус – Австрия не входит в НАТО.

Весной МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС, а канцлер страны лично отправился в Москву и провел там встречу с Путиным, за что подвергся критике.

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