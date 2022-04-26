Причиной стали вторжение , шпионаж и зверства в Буче и других городах Украины.

После российского вторжения в Украину более 400 российских дипломатов из примерно двух десятков стран оставили свои посты.

Об этом сообщает The Washington Post.

В рамках стратегии по наказанию России за вторжение в Украину и ее подрывную деятельность за границей несколько десятков стран выслали российских дипломатов и сотрудников посольств.

Некоторые страны обвинили сотрудников посольства России в использовании дипломатического прикрытия для шпионажа. Другие сослались на нарушения Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях. Третьи страны объявили о высылке дипломатов из-за зверств российских военных в Киевской области.

В целом, по подсчетам издания, после российского вторжения в Украину более 400 российских дипломатов из примерно двух десятков стран были вынуждены оставить свои посты.

США

28 февраля миссия США при Организации Объединенных Наций объявила о начале процесса выдворения 12 "разведчиков" из постоянного представительства России при ООН за "злоупотребление своими привилегиями" проживания в США путем "участия в шпионской деятельности, наносящей ущерб национальной безопасности", что продолжалось несколько месяцев.

Черногория

4 марта Черногория объявила одного дипломата посольства России в Подгорице персоной нон грата, сославшись на нарушение дипломатических норм.

24 марта Россия заявила, что проинформировала Черногорию о высылке дипломата из РФ.

Словакия

14 марта Словакия выслала трех сотрудников посольства России и призвала посольство обеспечить соблюдение его сотрудниками дипломатических конвенций.

Днем позже Словакия обвинила двух человек в шпионаже в пользу России. Один из них был бывшим офицером военной академии, который, по словам начальника полиции Словакии Стефана Хамрана, был "контактным лицом разведки российских офицеров ГРУ", другой человек был описан Reuters как сотрудник веб-сайта, закрытого за распространение дезинформации.

Россия приняла ответные меры, выдворив трех сотрудников посольства Словакии в Москве.

30 марта Словакия, ссылаясь на Венскую конвенцию, объявила, что страна сократит штат посольства России в Братиславе на 35 человек.

Латвия, Литва, Эстония, Болгария

18 марта Латвия, Литва и Эстония совместными усилиями выслали в общей сложности 10 российских дипломатов "в связи с действиями, противоречащими их дипломатическому статусу, и с учетом продолжающейся российской агрессии в Украине".

В тот же день Болгария объявила, что вышлет 10 дипломатов. Это стало беспрецедентным шагом для страны, имеющей глубокие связи с Россией.

Позднее Россия объявила об отмене аккредитации 10 дипломатов из стран Балтии, осудив "провокационные" и "безосновательные" действия, предпринятые против российских дипломатов. Россия выслала столько же дипломатов, сколько было выслано из соответствующих стран: по три из Эстонии и Латвии и четыре из Литвы.

4 апреля Литва объявила, что российский посол должен покинуть страну, а правительство закроет российское консульство в Клайпеде и вернет посла Литвы в Москве. Решение было мотивировано вскрывшейся информацией о военных преступлениях россиян в Буче.

5 апреля Эстония объявила, что закроет два российских консульских поста в городах Нарва и Тарту и вышлет 14 сотрудников, в том числе семь дипломатов. А министр иностранных дел Латвии заявил, что страна вышлет 13 российских дипломатов и сотрудников и закроет два российских консульства.

Польша

23 марта стало известно, что Польша "выслала 45 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов".

Представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сказал, что у этих лиц было пять дней, чтобы покинуть страну, но у одного особо опасного человека было 48 часов. Согласно сообщениям СМИ, этот человек контактировал с польским гражданином, работающим в ЗАГСе Варшавы, который был задержан 17 марта по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Бельгия, Нидерланды, Чехия, Ирландия

29 марта Бельгия приказала 21 российскому дипломату покинуть страну из-за деятельности, связанной со шпионажем или незаконным распространением влияния.

Нидерланды заявили, что высылают 17 россиян, которых называют офицерами разведки. Чехия выслала одного дипломата. Ирландия сообщила четырем высокопоставленным российским чиновникам, что им придется уехать из-за действий, которые считаются "не соответствующими международным стандартам дипломатического поведения".

19 апреля Москва объявила дипломатов из Бельгии и Нидерландов персонами нон грата. Это решение касается 15 нидерландских дипломатов и 12 бельгийских дипломатов — двух третей дипломатического персонала страны.

Германия, Франция

4 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия объявила 40 российских дипломатов "нежелательными лицами".

25 апреля Россия заявила, что вышлет 40 немецких дипломатов в качестве "симметричного ответа" на "недружественное решение" Берлина. Бербок в ответ на это заявила, что, в отличие от дипломатов ее страны, высланные российские дипломаты "ни дня не занимались дипломатией".

В начале апреля министерство иностранных дел Франции также заявило, что вышлет российских дипломатов, "чья деятельность противоречит интересам безопасности". В министерстве заявили, что эти "действия являются частью европейского подхода". Этот шаг может затронуть до трех десятков дипломатов.

11 апреля Франция выслала шестерых российских дипломатов, обвиненных в шпионаже.

Дания, Италия, Словения, Португалия, Испания, Швеция и дипломатическая служба ЕС

По мере того как последствия убийств мирных жителей в Буче продолжали вскрываться, все больше европейских стран вместе с дипломатической службой Европейского Союза приступили к высылке российских дипломатов и сотрудников.

5 апреля на фоне обвинений в шпионаже МИД Дании сообщил, что 15 российских дипломатов, работающих в посольстве России в Копенгагене, будут высланы.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна высылает 30 российских дипломатов "по соображениям национальной безопасности".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также сослался на проблемы безопасности, а также на убийства в Буче и разрушение Мариуполя, и объявил, что его страна высылает "около 25" дипломатов.

Правительство Португалии объявило персонами нон грата 10 сотрудников дипмиссии России.

Словения вызвала посла РФ в связи с сообщениями о преступлениях РФ в Буче и заявила, что сократит количество дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ с 41 до 8 человек.

Швеция заявила, что вышлет трех российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Европейская служба внешних связей, дипломатическая служба ЕС сообщила, что 19 сотрудников постпредства России при ЕС объявлены "персонами нон грата" и должны покинуть Бельгию.

Норвегия, Греция

6 апреля Норвегия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата, сославшись на деятельность, "несовместимую" с их дипломатическим статусом.

Греция объявила, что 12 сотрудников российских дипломатических и консульских миссий в Греции теперь являются персонами нон грата.

Япония

8 апреля Япония объявила о высылке восьми российских дипломатов. Представители министерства иностранных дел сообщили, что это решение коснулось нескольких торговых представителей, но не посла России Михаила Галузина.

Наряду с высылкой официальных лиц страна запретила импорт некоторых российских товаров, включая пиломатериалы и водку, а также японские инвестиции в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: