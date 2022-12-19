Отмечается, что мужчину разоблачили еще в марте.

Правоохранители в Вене задержали сын российского дипломата с гражданством Греции. Мужчину подозревает в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По данным газеты Kurier, 39-летний подозреваемого задержал спецназ в квартире в одном из районов Вены ещё 24 марта. Во время обысков у мужчины обнаружили детектор жучков и скрытых камер, а также саперный костюм.

Кроме того, найдены тайники, которыми задержанный пользовался для передачи информации. Он совершил не менее 65 поездок в Москву, Минск и Тбилиси за последние четыре года. Подозреваемый поддерживал связь с дипломатами и сотрудниками разведки разных стран, а его отец работал под прикрытием российской дипломатии в Германии и Австрии.

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Следователи считают, что у шпиона была задание отслеживать реакцию на полномасштабное вторжение России в Украину. Задержанный отказался сотрудничать со следствием и не признает предъявленные обвинения.

Российские шпионы в Европе - что известно

Вена известна как центр международного шпионажа. По некоторым данным, в городе может находиться до 7 тысяч сотрудников иностранных разведок.

При этом российских шпионов находили по всей Европе. Зачастую шпионами оказывались сотрудники дипломатических ведомств. К примеру, бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит сам признался в шпионаже в пользу России. И это далеко не первый случай.

В свою очередь глава контрразведки Великобритании МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что разведывательной сети РФ нанесли самый сильный удар в современной истории.

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