Сообщается, что водитель и пассажир погибли.

В Воронежской области РФ, где сейчас идут бои, российская авиация не попала по "вагнеровцам" и нанесла удар по гражданским автомобилям на трассе М4.

Момент нанесения авиаудара попал на видео. Местные паблики сообщают, что водитель и пассажир погибли на месте.

На видео видно, что в момент нанесения ракетного удара в десятках метрах от фуры стояла военная техника. Помимо этого, на самой автомобильной трассе можно увидеть личный состав ЧВК "Вагнер".

Военкоры предполагают, что российская авиация перепутала фуру с техникой "вагнеровцев", которая в настоящий момент движется в сторону Москвы "останавливать" военное руководство России.

Ранее стало известно, что военные объекты и административные здания российского города Воронежа перешли под контроль "вагнеровцев". Таким образом Воронеж постигла судьба Ростова, который также находится под контролем армии Пригожина.

Террорист Игорь Гиркин также подтвердил вход ЧВК "Вагнер" в Воронеж "без сопротивления регулярной армии". Он анонсирует гражданскую войну, потому что захват Воронежа открывает дорогу на Москву.

В настоящий момент в Ростове возле захваченного военного штаба раздаются взрывы и стрельба.

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