Отмечается, что на данный момент энергоснабжение жителей Молдовы происходит за счет электроэнергии собственной выработки.

Во время российской атаки по Украине в Молдове зафиксировали перебои с энергоснабжением. В местной энергетической компании Moldelectrica S.S. заверили, что ситуация под контролем.

"Мы работаем в нормальных параметрах и нет риска отключения потребителей в Республике Молдова, несмотря на перебои в подаче электроэнергии, зафиксированные в период с 08:00 до 09:00. Эти перебои были вызваны массированными атаками на украинскую энергосистему со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении Moldelectrica в Facebook.

В компании объяснили, что для предотвращения массовых отключений украинские диспетчеры перенастроили схему энергоснабжения, чтобы не допустить неконтролируемых отключений.

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"В настоящее время потребители страны обеспечиваются электроэнергией местной выработки (МГРРЭС, СЕТ и СРЭ)", - подытожили в компании.

Атака РФ по Украине 26 августа - главные новости

С ночи россияне начали атаковать украинскую территорию дронами типа "шахед", а утром использовали ракеты. Запуски проводили как с бомбардировщиков, так и с носителей, находящихся в Черном море.

Взрывы раздавались в разных регионах, есть погибшие и раненые. Кроме того, часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

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